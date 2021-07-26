Справа «ПВК Семенченка»: екснардепа знову взяли під варту

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Нужненко Сергій \ УНИАН

Колишнього нардепа і командира батальйону «Донбас» Семена Семенченка, підозрюваного у створенні приватної військової компанії та незаконному поводженні зі зброєю, знову взяли під варту.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Суддя задовольнив бажання СБУ. Семен Семенченко знову відправляється під арешт в ізолятор СБУ», — написав екснардеп, уточнивши, що таке рішення ухвалив суддя Соломʼянського суду Максим Вишняк.

Зазначимо, згідно з рішенням суду Семенченко перебуватиме під вартою 60 днів. Його заарештували в залі суду.

Сам Семенченко назвав це рішення незаконним, оскільки він не порушував запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, обраний йому судом раніше. Адвокати екснардепа готуються до апеляції.