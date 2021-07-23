«Питання часу». У МОЗ прогнозують повернення України до «червоної» зони карантину

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В Україні можуть повернути жорсткий карантин і перевести країну в «червону» зону.

Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін у ефірі «Сніданку з 1+1».

«Коронавірус не зникає. Україна реєструє на своїй території штам «Дельта». Вже майже сто країн звітують, що «Дельта» викликає великі і швидкі спалахи на території держав», — наголосив він.

За словами представника Міністерства охорони здоров’я, український уряд вже готується до наступної хвилі коронавірусу, яка поверне суворий карантин.

«До «червоної» зони, я впевнений, ми точно повернемося. Це питання часу», — запевнив Кузін та порадив українцям активно вакцинуватися, щоби восени мати імунітет.