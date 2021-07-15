ВООЗ оголосила про початок третьої хвилі пандемії коронавірусу у світі
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Yuri Samoilov / Flickr
У світі починається третя хвиля пандемії коронавірусу.
Про це на восьмому засіданні Комітету з надзвичайних ситуацій щодо коронавірусу заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоровʼя Тедрос Гебреєсус.
«Зараз тенденції змінилися, і ми перебуваємо на ранній стадії третьої хвилі. Минулий тиждень став четвертим поспіль, коли кількість випадків COVID-19 зростала в усьому світі. І після 10 тижнів спаду знову зростає кількість смертей», — сказав він.
За словами Гебреєсуса, коронавірус продовжує розвиватися, що призводить до появи більшої кількості його варіантів.
«Варіант «Дельта» зараз присутній у понад 111 країнах, і ми очікуємо, що незабаром він домінуватиме серед штамів COVID-19, що циркулюють в усьому світі, якщо ще не домінує», — додав гендиректор ВООЗ.
Окремо Гебреєсус зазначив, що у світі досі спостерігається «приголомшлива диспропорція у глобальному розподілі вакцин» і нерівний доступ до них.
«Я закликав до масової вакцинації щонайменше 10% населення кожної країни до вересня, щонайменше 40% до кінця цього року і щонайменше 70% до середини наступного року. Для досягнення цієї мети нам потрібно 11 мільярдів доз», — зауважив він.
- За даними ВООЗ, варіант «Дельта» у 1,6 раза заразніший, ніж «Альфа», у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше — до реанімації. Його вперше виявили в Індії. Виробники вакцин запевняють, що їхні препарати залишаються ефективними й проти цього штаму вірусу.
- 23 червня у двох людей в Україні зафіксували варіант «Дельта» — ушпиталили 66-річну жінку та 16-річну дитину. Вони нещодавно повернулися з Росії. Через «Дельту» Україна запровадила додаткові обмеження на в’їзд.
- 14 липня на Закарпатті у двох людей лабораторно підтвердили варіант «Дельта». Його виявили у сімʼї, яка приїхала із Санкт-Петербурга до родичів. В обласній інфекційній лікарні очікують на результати ще двох людей.