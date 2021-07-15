ВООЗ оголосила про початок третьої хвилі пандемії коронавірусу у світі

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Yuri Samoilov / Flickr

У світі починається третя хвиля пандемії коронавірусу.

Про це на восьмому засіданні Комітету з надзвичайних ситуацій щодо коронавірусу заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоровʼя Тедрос Гебреєсус.

«Зараз тенденції змінилися, і ми перебуваємо на ранній стадії третьої хвилі. Минулий тиждень став четвертим поспіль, коли кількість випадків COVID-19 зростала в усьому світі. І після 10 тижнів спаду знову зростає кількість смертей», — сказав він.

За словами Гебреєсуса, коронавірус продовжує розвиватися, що призводить до появи більшої кількості його варіантів.

«Варіант «Дельта» зараз присутній у понад 111 країнах, і ми очікуємо, що незабаром він домінуватиме серед штамів COVID-19, що циркулюють в усьому світі, якщо ще не домінує», — додав гендиректор ВООЗ.

Окремо Гебреєсус зазначив, що у світі досі спостерігається «приголомшлива диспропорція у глобальному розподілі вакцин» і нерівний доступ до них.

«Я закликав до масової вакцинації щонайменше 10% населення кожної країни до вересня, щонайменше 40% до кінця цього року і щонайменше 70% до середини наступного року. Для досягнення цієї мети нам потрібно 11 мільярдів доз», — зауважив він.