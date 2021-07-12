Twitter заблокував новий акаунт затриманого у Білорусі опозиціонера Протасевича

Новини

Соціальна мережа Twitter заблокувала новий акаунт білоруського опозиціонера Романа Протасевича. Цей профіль колишній головний редактор Telegram-каналу NEXTA зареєстрував минулого тижня, 7 липня.

Причина блокування невідома, а при переході на обліковий запис зазначено, що дію акаунта призупинено. Близько 15:00 обліковий запис Протасевича розблокували.

Зазначимо, що під час примусової посадки літака, коли Протасевича затримали, із соціальних мереж зникли його профілі.

Однак 7 липня, перебуваючи під домашнім арештом, він завів новий акаунт та виклав перше відео, в якому пообіцяв завжди бути на звʼязку.

«Привіт, друзі. Це мій новий твіттер. Потихеньку повертаюся до життя в інтернеті. Тепер буду завжди на звʼязку, ви в будь-який момент можете мені написати або що-небудь прокоментувати. Я постараюся максимально швидко на це відповісти», — зазначив хлопець у відеозверненні.

Один з користувачів попросив Протасевича подати знак, якщо він пише повідомлення під контролем, мовляв «постав два розділові знаки поспіль».

Пізніше в одному з твітів з’явилися два дефіси поспіль замість тире.

Зазначимо, що білоруське законодавство забороняє особам, які перебувають під домашнім арештом, користуватися телефоном чи інтернетом, або ж виходити на вулицю. Відтак незрозуміло, як саме Протасевич зумів «вільно і безперешкодно» завести новий акаунт у соцмережі.