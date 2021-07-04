У Кремлі назвали два «моменти», які заважають зустрічі Зеленського та Путіна
- Автор:
- Костя Войтенко
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Пресслужба президента Російської Федерації
Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустрічі українського і російського президентів заважає два «моменти». Про це він розповів в ефірі телеканалу «Росія 1» у неділю, 4 червня, передає РБК.
За словами Пєскова, одна з причин — нібито порушення Україною Мінських угод. Друга — переслідування «політичних опонентів».
«Крім ось цього основного моменту про невиконання мінських домовленостей ще, напевно, і той факт, що президент Зеленський з самого початку виглядав як дуже сучасний, демократичний президент, який несе порядок і демократію в свою країну. І, звичайно, цей настрій явно не корелюється з абсолютно безпрецедентним тиском на політичних опонентів», — сказав прессекретар Путіна.
Він не уточнив, про кого саме йде мова. Пєсков лише згадав, що проти цих «успішних політичних опонентів» Зеленського порушені кримінальні справи.
- Зеленський 20 квітня у відеозверненні запропонував Путіну провести зустріч на Донбасі, де триває війна. За його словами, на зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки» пролунала пропозиція провести зустріч на лінії розмежування на Донбасі, щоб на власні очі побачити війну.
- 22 квітня Путін заявив, що якщо Зеленський хоче обговорювати з ним питання Донбасу, то йому потрібно напряму спілкуватися з ватажками бойовиків «ЛДНР». Але «якщо йдеться про розвиток двосторонніх відносин», то запропонував зустрітися в Москві «в будь-який зручний час».
- Невдовзі після цього Зеленський наголосив, що зустріч із Путіним обов’язково відбудеться. Але український лідер пропонує провести її у Ватикані. За його словами, Ватикан — «ідеальне місце для діалогу про мир».
- Згодом в Кремлі натякнули на можливе скасування зустрічі Зеленського та Путіна через санкції проти Росії. А сам глава Кремля уникнув відповіді на питання про саміт.