Збірна України повернулася до Києва, в аеропорту її зустріли близько тисячі уболівальників

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Стас Козлюк \ Бабель

У неділю, 4 липня, гравці та тренерський штаб збірної України, які закінчили виступ на Чемпіонаті Європи, повернулися до Києва. В аеропорту «Бориспіль» їх зустріли близько тисячі вболівальників.

Українська команда мала повернутися до столиці о 15:00. Однак рейс з Риму, де напередодні збірна поступилася Англії в 1/4 фіналу з рахунком 0:4, затримали. Через це гравці і тренерський штаб змогли вийти до уболівальників, які їх зустрічали в «Борисполі», близько 17:00.

Команду, яка вперше в історії дійшла до чвертьфіналу чемпіонатів Європи, в аеропорт приїхали привітати близько тисячі чоловік. Наставник збірної Андрій Шевченко подякував зі сцени за підтримку протягом усього турніру.

«Ви не розумієте, як це було важливо коли ми виходили на ігри... Ми бачили, ми відчували вашу підтримку», — сказав він.

Стас Козлюк \ Бабель

Шевченко окремо звернувся до гравців і подякував їм за самовіддачу та футбол, який вони продемонстрували на турнірі.