Проти компанії Трампа висунули обвинувачення у «масштабному та зухвалому» податковому шахрайстві
- Автор:
- Софія Телішевська
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Gage Skidmore / Flickr
У США прокуратура висунула обвинувачення проти компанії експрезидента Дональда Трампа The Trump Organization та її фінансового директора Аллена Вайсельберга. Їм закидають створення «масштабної та зухвалої» схеми податкового шахрайства.
Це може призвести до висунення прямих обвинувачень Дональду Трампу, пише Reuters.
За даними слідства, Вайсельберг та інші керівники компанії ухилялися від сплати податків, беручи частину своєї щорічної зарплати у вигляді «бенефітів», зокрема квартири, розкішні машини та грошові премії.
Загалом компанія впродовж 16 років застосовувала цю схему для ухиляння від податків на суму 1,7 мільйона доларів. Оскільки Вайссельбергу загрожує серйозний термін — 15 років позбавлення волі, то він може зіграти ключову роль у процесі висунення обвинувачень проти самого Трампа, щоб пом’якшити собі покарання.
Обвинувачення ґрунтуються на даних, отриманих з електронних носіїв, податкової документації та слів свідків.
Наразі слідство з’ясовує, чи маніпулювала компанія Трампа вартістю своєї нерухомості, щоб зменшити податки і забезпечити вигідні умови позики під час президентства Трампа.
- Прокуратура Нью-Йорка перевіряє фінансові угоди довкола кількох відомих будівель Дональда Трампа в Мангеттені. Колишній президент і бізнесмен назвав розширення розслідування щодо діяльності його компаній упередженим «полюванням на відьом».
- Від Дональда Трампа відвернулися його улюблені банки: німецький Deutsche Bank і американський Signature Bank вирішили більше не мати справ зі своїм багаторічним клієнтом, після того як той підбурив натовп своїх прихильників до штурму Капітолія 6 січня.
- За перші два роки президентства Дональд Трамп сплатив менше ніж дві тисячі доларів податків на дохід, а до того не платив їх протягом 10 років через значні збитки, яких зазнавав його бізнес. У відповідь на звинувачення про несплату податків Трамп запевнив, що сплатив до бюджету країни мільйони доларів.
- Трампу пробачили сотні мільйонів доларів боргу через провал проєкту розкішного хмарочоса в Чикаго. Він не сплатив за це податки.