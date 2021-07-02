Проти компанії Трампа висунули обвинувачення у «масштабному та зухвалому» податковому шахрайстві

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У США прокуратура висунула обвинувачення проти компанії експрезидента Дональда Трампа The Trump Organization та її фінансового директора Аллена Вайсельберга. Їм закидають створення «масштабної та зухвалої» схеми податкового шахрайства.

Це може призвести до висунення прямих обвинувачень Дональду Трампу, пише Reuters.

За даними слідства, Вайсельберг та інші керівники компанії ухилялися від сплати податків, беручи частину своєї щорічної зарплати у вигляді «бенефітів», зокрема квартири, розкішні машини та грошові премії.

Загалом компанія впродовж 16 років застосовувала цю схему для ухиляння від податків на суму 1,7 мільйона доларів. Оскільки Вайссельбергу загрожує серйозний термін — 15 років позбавлення волі, то він може зіграти ключову роль у процесі висунення обвинувачень проти самого Трампа, щоб пом’якшити собі покарання.

Обвинувачення ґрунтуються на даних, отриманих з електронних носіїв, податкової документації та слів свідків.

Наразі слідство з’ясовує, чи маніпулювала компанія Трампа вартістю своєї нерухомості, щоб зменшити податки і забезпечити вигідні умови позики під час президентства Трампа.