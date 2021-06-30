Форвард збірної України Бєсєдін повернувся до Києва. На Євро-2020 він більше не зіграє
- Автор:
- Олег Панфілович
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Пресслужба Української асоціації футболу
Нападник збірної України Артем Бєсєдін, який отримав серйозну травму в матчі Чемпіонату Європи зі Швецію, залишив розташування команди і повернувся до Києва.
Про це повідомляє пресслужба Української футбольної асоціації.
Первинне обстеження показало ушкодження одразу кількох м’язів ноги. Також є підозра на ушкодження хрестоподібних звʼязок. Більш точний діагноз можна поставити після магнітно-резонансної томографії. «Однак зрозуміло, що така травма потребує тривалого лікування, що не дозволить Артемові зіграти найближчим часом», — повідомили в УАФ.
Разом з тим, як пише Tribuna, після матчу гравець Швеції Маркус Даніельссон вибачився перед Бєсєдіним за завдану травму. «У мене не було наміру заподіяти шкоду. Я сказав йому це, сподіваюся, він швидко відновиться. Він не говорить англійською, і їхній капітан перекладав — все виглядало так, ніби Бєсєдін прийняв мої вибачення», — сказав Даніельссон.
- Напередодні у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату Європи з футболу збірна України перемогла Швецію з рахунком 2:1. Вирішальний гол Артема Довбика у ворота Швеції став не тільки його першим тріумфом за збірну України, але й рекордом для чемпіонатів Європи — український форвард забив найпізніший гол, який приніс команді перемогу.
- Україна потрапила в 1/8 фіналу Євро-2020 як одна з чотирьох найкращих команд, що посіли у своїх групах треті місця.
- На цьому чемпіонаті команда Андрія Шевченка програла Нідерландам і Австрії, але перемогла Північну Македонію.