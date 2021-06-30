Євро-2020: Україна обіграла Швецію та вийшла у чвертьфінал

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Збірна України вийшла до чвертьфіналу Євро-2020, обігравши в додатковий час збірну Швеції з рахунком 2:1 в матчі на стадіоні «Хемпден Парк» в шотландському Глазго.

Основний час матчу закінчився внічию — 1:1. На гол Олександра Зінченка на 27-й хвилині шведи відповіли під завісу першого тайму — рикошет допоміг забити Емілю Форсберг.

Уже в додатковий час, на 99-й, за грубий фол проти Артема Бесєдіна, який вийшов на заміну в екстра-таймі, пряму червону картку отримав Маркус Даніельссон. У цьому моменті український форвард отримав травму — його відразу замінив Віктор Циганков.

Уже в компенсований час до екстра-тайму, на 121-й хвилині, Україна забила переможний мʼяч — відзначився Артем Довбик.

В 1/4 фіналу Україна зіграє з Англією, яка пройшла німців. Матч пройде в Римі 3 липня. Початок — о 22:00.