«Зеленський сидітиме в тюрмі». Під Офіс президента з протестом вийшли кілька сотень людей

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У Києві під Офісом президента проходить акція протесту через заяви президента Володимира Зеленського про операцію із затримання бійців «ПВК Вагнера» у Мінську.

Про це повідомляють «Радіо Свобода» та «5 канал».

На акцію під назвою «Зеленський сидітиме в тюрмі», яку організували «Демократична сокира» і «Рух опору капітуляції», прийшли понад 300 осіб. Серед учасників є ветерани та активісти інших політичних рухів, таких як «Національний корпус».

Учасники акції обурені словами Зеленського у недавньому інтервʼю. Зокрема тим, що президент вперше за рік «визнав, що операція із затримання «вагнерівців» дійсно була» [він говорив, що її готували не в Україні], хоча в ОП це завжди спростовували.

Протестувальники вважають, що Зеленський знає про зрив спецоперації, навмисно приховує її провал і «здав» Олександру Лукашенку всі плани. Протестувальники називають дії Зеленського державною зрадою.

Сама акція проходить мирно. Сутичок з поліцією і перепалок немає.