В Україні вже відкрили 130 пунктів масової вакцинації — список

Новини

gov.pl

В Україні станом на 25 червня працює 130 пунктів вакцинації від коронавірусу. Вони приймають людей або у порядку живої черги, або через попередній запис до листа очікування через «Дію».

Про це повідомив Центр громадського здоровʼя.

Щеплення там роблять безкоштовно,китайською вакциною CoronaVac, яку схвалила ВООЗ. Такі центри відкрилися в усіх 19 регіонах. Найбільше у Дніпропетровській області — 19 центрів. У Вінницькій їх 13, у Херсонській та Львівській — 12. В Одеській області — 10.

По 7 центрів вакцинації у Черкаській та Полтавській областях, по 6 — у Чернівецькій, у Рівненській та у Київській.

У Донецькій, Закарпатській та Запорізькій областях відкрили по 5 центрів. Чотири — у Волинській, три у Харківській. По два центри вакцинації працюють у Житомирській, Хмельницькій та Луганській областях.

По одному центру працюють у Тернопільській, Кіровоградській, Івано-Франківській, Миколаївській, Чернігівській, Сумській областях та місті Києві.

Повний перелік 130 центрів з адресами та годинами роботи тут.

Нагадаємо, що з 29 травня 2021 року в Україні запустили перші центри масової вакцинації населення проти COVID-19. У них вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення телефонним дзвінком чи повідомленням, так і всіх охочих, кому ще не надійшло запрошення, але хто є в листі очікування, або у порядку живої черги. Пріоритет в усіх випадках надається літнім людям.