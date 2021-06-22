«Межує з оголошенням економічної війни». В МЗС Білорусі різко відреагували на запровадження санкцій Євросоюзом і США

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Міністерство закордонних справ Білорусі розкритикувало новий пакет санкцій Євросоюзу, США, Канади та Великої Британії, заявивши, що вони межують з «оголошенням економічної війни».

Про це йдеться в заяві МЗС Білорусі, оприлюдненій на сайті відомства.

«Кращими за будь-який діалог і співпрацю наші західні партнери, як і раніше, вважають лише ворожі дії — санкції та тиск на суверенну державу. Ми неодноразово заявляли, що санкції негативно впливають на інтереси громадян, вони є контрпродуктивними і порочними. Ані про точковий, ані про розумний характер апріорі не може навіть йтися. Бачимо, що і в ЄС це усвідомлюють. Водночас продовжують цілеспрямовані деструктивні дії проти населення, щоб нібито «висушити режим фінансово». По суті це межує з оголошенням економічної війни», — вважають у міністерстві.

У білоруському МЗС попередили, що заходи у відповідь, які «ЄС змушує нас ухвалити», теж можуть негативно позначитися на сферах взаємодії та на інтересах громадян і компаній країн Заходу, які запровадили санкції.

«Євросоюз навмисно розкручує санкційну спіраль, вибиратися з якої всім сторонам все складніше і складніше. Такий підхід не залишає ні часу, ні простору для пошуку «вікон можливостей» щодо виходу з ситуації, яка склалася у відносинах Білорусі з ЄС, США, Великою Британією і Канадою. Закликаємо всі країни і євроструктури, що біжать наввипередки «стежкою санкційної війни», прислухатися до голосу розуму і подумати про майбутнє», — додали в зовнішньополітичному відомстві.