«Межує з оголошенням економічної війни». В МЗС Білорусі різко відреагували на запровадження санкцій Євросоюзом і США
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Wikipedia / Homoatrox
Міністерство закордонних справ Білорусі розкритикувало новий пакет санкцій Євросоюзу, США, Канади та Великої Британії, заявивши, що вони межують з «оголошенням економічної війни».
Про це йдеться в заяві МЗС Білорусі, оприлюдненій на сайті відомства.
«Кращими за будь-який діалог і співпрацю наші західні партнери, як і раніше, вважають лише ворожі дії — санкції та тиск на суверенну державу. Ми неодноразово заявляли, що санкції негативно впливають на інтереси громадян, вони є контрпродуктивними і порочними. Ані про точковий, ані про розумний характер апріорі не може навіть йтися. Бачимо, що і в ЄС це усвідомлюють. Водночас продовжують цілеспрямовані деструктивні дії проти населення, щоб нібито «висушити режим фінансово». По суті це межує з оголошенням економічної війни», — вважають у міністерстві.
У білоруському МЗС попередили, що заходи у відповідь, які «ЄС змушує нас ухвалити», теж можуть негативно позначитися на сферах взаємодії та на інтересах громадян і компаній країн Заходу, які запровадили санкції.
«Євросоюз навмисно розкручує санкційну спіраль, вибиратися з якої всім сторонам все складніше і складніше. Такий підхід не залишає ні часу, ні простору для пошуку «вікон можливостей» щодо виходу з ситуації, яка склалася у відносинах Білорусі з ЄС, США, Великою Британією і Канадою. Закликаємо всі країни і євроструктури, що біжать наввипередки «стежкою санкційної війни», прислухатися до голосу розуму і подумати про майбутнє», — додали в зовнішньополітичному відомстві.
- 21 червня Рада міністрів закордонних справ Євросоюзу погодила новий пакет санкцій проти Білорусі через примусову посадку літака Ryanair у Мінську і затримання Романа Протасевича. Під європейські санкції потрапили низка суддів і правоохоронців Білорусі. Також санкції наклали на сина Олександра Лукашенка Дмитра і його дружину Лілію. Обмеження запровадили і проти очільників Міністерства транспорту та авіаційних служб Білорусі, та низки компаній: «Сохра», «Бреміно Груп», Білоруський автомобільний завод (БЕЛАЗ), Мінський автомобільний завод (МАЗ), «Глобалкастом-менеджмент», «Логекс» і «Нова нафтова компанія».
- Міністерство фінансів США теж оновило санкційний список. Обмеження діятимуть щодо Комітету державної безпеки Білорусі, внутрішніх військ МВС, головного управління з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією МВС. Також під санкції потрапили прессекретарка Лукашенка Наталія Ейсмант, члени ЦВК Білорусі, генеральний прокурор Білорусі Андрій Швед, глава білоруського КДБ Іван Церцель та інші. Загалом 16 фізичних і пʼять юридичних осіб.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- Авіасполучення з Білоруссю після цього припинили Україна і деякі країни ЄС. Незабаром до них приєднаються США. Для «Белавіа» небо закрили Україна, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Швеція, Чехія, Словаччина, Франція, Британія і ще низка країн. 4 червня Європейський Союз офіційно заборонив білоруським авіакомпаніям польоти у своєму авіапросторі.