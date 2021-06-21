Норвегія, Чорногорія та низка інших країн долучилися до рішення Євросоюзу закрити небо для білоруських літаків

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Низка країн долучилися до рішення Євросоюзу про заборону на допуск у свій повітряний простір та аеропорти літаків білоруських авіакомпаній через примусову посадку літака Ryanair у Мінську і затримання Романа Протасевича.

Про це повідомив офіційний представник голови дипломатії ЄС Петер Стано 21 червня.

«Країни-кандидати, зокрема Північна Македонія, Чорногорія, Сербія та Албанія, а також такі країни Європейської асоціації вільної торгівлі, як Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, члени Європейської економічної зони приєднуються до рішення Ради ЄС», — йдеться в його заяві.

Як зазначається у документі, вказані країни забезпечать відповідність своєї національної політики цьому рішенню Ради.

«Європейський Союз бере до відома це зобовʼязання і вітає його», — додав Стано.