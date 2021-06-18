У членів «Муніципальної варти» в Києві провели обшуки. Їх підозрюють у створенні незаконного стрілецького полігону
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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СБУ
У п’ятницю, 18 червня, правоохоронці провели обшуки у Києві на території колишнього дитячого табору у Дарницькому районі через підозру в облаштуванні незаконного стрілецького полігону.
Про це повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
За даними слідства, до організації полігону причетні члени громадського формування з охорони громадського порядку «Муніципальна варта».
Як зазначається, тренування зі стрільби проводились з використанням незареєстрованої вогнепальної зброї. До того ж у муніципалів виявили незаконно переміщені боєприпаси, вибухівку та засоби ураження з зони ООС.
Під час обшуків вдома у фігурантів виявили та вилучили гранатомет РПГ-22, 400 г тротилу, два корпуси гранат РГД-5, напівавтоматичний пістолет KRISS виробництва США калібру 9*21 мм, майже сотню набоїв різного калібру, а також значну кількість мисливської нарізної зброї.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії та експертизи. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру.
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