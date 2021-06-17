Справа про хабар у $6 мільйонів: обвинувачена Мазурова отримала пʼять років вʼязниці умовно

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Facebook / Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання провини з екскерівницею департаменту Державної фіскальної служби Оленою Мазуровою. Вона фігурує у справі про спробу дати хабар у $6 мільйонів керівникам НАБУ та САП.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Мазурову засудили до 5 років позбавлення волі, але звільнено від відбування покарання з іспитовим терміном на 2 роки. Своєю чергою, колишня керівниця одного з департаментів Фіскальної служби надала слідству важливу інформацію.