У «Слузі народу» прокоментували вірогідність утворення коаліції з «Голосом»: Натяки і напівнатяки

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Очільник партії «Слуга народу» і перший заступник глави однойменної фракції Олександр Корнієнко прокоментував чутки про ймовірну коаліцію з «Голосом», висловивши сумнів, що це можливо.

Про це він заявив в інтерв’ю «Бабелю».

«Це натяки і напівнатяки. Я не думаю, що коли у них є «Голос-2», вся фракція за щось проголосує спільно. Хоч за щось, не те що за коаліцію з нами», — сказав Корнієнко.

На думку нардепа, у «Голосу-2» риторика агресивніша, «у бік ультрапатріотичної», яка перегукується з риторикою «Європейської солідарності».

«Їм важко буде себе знайти, але на чолі з Сергієм Притулою, напевно, все буде нормально — він упізнавана постать для України», — додав він.