«Росія є стороною конфлікту». G7 закликала Путіна забрати війська з окупованого Криму та від кордонів України

Новини

Mikhail Svetlov / Contributor / Getty Images

За результатами триденного саміту G7 лідери Великої сімки звернулися з вимогами до Росії щодо вирішення конфлікту на Донбасі.

Про це йдеться у тексті комюніке.

Політики закликали Росію діяти відповідно до її міжнародних зобовʼязань та відвести свої війська та техніку від східного кордону України та з Кримського півострова.

«Ми залишаємось твердо переконані, що Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником. Ми підтверджуємо нашу підтримку нормандського процесу для забезпечення виконання Мінських угод, і закликаємо Росію і підтримувані нею збройні формування до конструктивної взаємодії і підтвердження прихильності перемирʼя», — сказано в ухваленій всіма лідерами держав G7 заяві.

Лідери G7 вкотре підтвердили свою підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах та закликали Київ до подальшого проведення реформ.