«Ми за два роки вже бачили багато фейків і перекручень». У «Слузі народу» ухилилися від коментаря про ситуацію з Татаровим

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Telegram / Олег Татаров

Очільник партії «Слуга народу» і перший заступник глави однойменної фракції Олександр Корнієнко в інтерв’ю «Бабелю» не зміг відповісти на запитання, чому Офіс президента не реагує на ситуацію із заступником голови ОП Олегом Татаровим, до якого громадськість має чимало претензій.

«А що Татаров? Він, за версією [глави Центру протидії корупції] Віталія Шабуніна, щось погане зробив?» — відповів він запитанням на запитання.

У відповідь на уточнення, що, за словами Шабуніна, Татаров зриває конкурс на призначення глави САП (Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) в інтересах Офісу президента, Корнієнко знову уникнув відповіді, натомість ще раз запитав: «Чому саме Татаров, хто так вирішив? Віталік написав — і всі такі: «Блін! Точно!»

Після цього глава партії «Слуга народу» згадав про главу парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Миколу Сольського, якого лідер партії «Батьківщина» і однойменної фракції в Раді Юлія Тимошенко звинуватила в рейдерському захопленні 300 тисяч гектарів землі.

«Ми ж нічого не робимо з Колею Сольським, на якого Юлія Тимошенко вилила три відра помиїв. І йшлося не про Майдан, а про те, що Сольський сам украв всю землю. Але для нас це не привід його одразу виганяти і зупиняти реформи, тому що Юля на нього наговорила. Ми за два роки вже бачили багато всяких фейків і перекручень, як збивають людину на рівному місці, тому що він заважає в тій чи іншій галузі», — резюмував він.