«Так виглядає рейдерство». Нардеп «Голосу» Устінова заявила про «зачистки неугодних» керівників обласних осередків перед з’їздом партії
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Олександр Кузьмін / «Бабель»
Нардеп від «Голосу» Олександра Устінова звинуватила голову партії Кіру Рудик у «рейдерстві».
Про це вона заявила на своїй сторінці у Facebook.
«За останній місяць головою партії і її посіпаками з політради були звільнені керівники «неугодних» обласних осередків, як-от у Дніпрі, Чернівцях чи Херсоні. Такі собі «зачистки» перед з’їздом», — написала нардеп.
За словами Устінової, на їхні місця були призначені помічники Кіри Рудик, які «мають такий же стосунок до міста, як я до Марсу».
«Наприклад, замість Олексія Поповича, який з нуля ще до парламентських виборів створював осередок, був призначений Владислав Шелоков, помічник Кіри», — розповіла депутатка.
Також вона написала, що протягом місяця були створені ще 5 нових осередків-«пустишок», де керівниками стали чинні депутати Київради від «Голосу» Василь Попатенко (Луганський осередок) та Зоя Ярош (Миколаївський осередок).
«Ці депутати — вірні штики керівника київського осередку, яким, до речі, керує Рудик. Саме вони голосували за всі одіозні дерибани землі в Києві, на які в Кличка не вистачало голосів і їх додавав «Голос», — наголосила Устінова.
- Раніше в «Голосі» заявили, що винесли попередження шістьом нардепам фракції, і пояснили, що це повʼязано з голосуванням у парламенті за те, щоб направити до Конституційного суду для аналізу законопроєкт про процедуру призначення керівників НАБУ і Державного бюро розслідувань. 16 березня за рішення про направлення документа в КСУ проголосували 267 нардепів, зокрема й представники «Голосу».
- Серед тих, кому в партії винесли попередження, був нардеп Ярослав Юрчишин. Він заявив, що політсила «зробила останнє китайське попередження, якщо ми не будемо голосувати так, як вимагає партія».
- За словами Устінової, партія найняла ботів для атаки на «неугодних» депутатів. Нардеп надала докази.
- 7 червня з «Голосу» вийшов Сергій Притула. Він сказав, що нинішня позиція партії не відповідає її початковим основам. У партії пізніше заявили, що Притула «хотів отримати керівні посади за будь-яку ціну».
- За словами Ярослава Юрчишина, ще мінімум 10 його однопартійців розглядають вихід із політсили через «зловживання владою з боку керівництва».