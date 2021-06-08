Bihus.info опублікував останній випуск «плівок Медведчука». Він домовляється з Росією про поставки газу, електрики, а про полонених майже не говорить

Новини

Синица Александр / УНИАН

Видання Bihus.info оприлюднило останню частину плівок нардепа та одного з лідерів ОПзЖ Віктора Медведчука. На них він влізає у перемовини Росії та України щодо газу, домовляється про поставки електрики в анексований Крим та лише трохи торкається питання полонених.

Про це йдеться у розслідуванні видання на YouTube.

Зокрема, Медведчук у жовтні 2014 року обговорює з міністром енергетики Росії Олександром Новаком та головою російського «Газпрому» Олексієм Міллером питання поставок газу. Того місяця у Брюсселі була зустріч міністрів енергетики Росії і України, а також голів «Нафтогазу» і «Газпрому». Але перед цим Медведчук кілька днів обговорював це питання та навіть літав до Москви на перемовини. Він запевнив, що вмовив Порошенка пом’якшити вимоги з боку України.

В одній із розмов Медведчука та Міллера останній скаржився, що після розмов з Коболєвим вони не можуть досягти компромісу щодо ціни. Тоді Медведчук обіцяє поговорити з Порошенком і потім передзвонює з інформацією про те, що президент пообіцяв розібратися.

На плівках Медведчук вперше називає Порошенка «Петром Олексійовичем». До цього він завжди говорив «наш головний».

За даними журналістів, Україна прагнула внести ціну на газ у контракт, але РФ наполягала, щоб вона була зафіксована в іншому документі, наприклад в міжурядовому. Зрештою у контракті ціну так і не прописали.

Також Медведчук фігурував у перемовинах щодо постачань електроенергії в анексований Крим. Тоді ЗМІ писали про те, що в контракт між Україною та Росією хотіли увіпхнути посередника — компанію бізнес-партнера Порошенка Костянтина Григоришина. Це побічно підтверджує і Медведчук, який пропонував прислати Григоришина та свого соратника Тараса Козака на перемовини. Але контракт зрештою був підписаний без посередників.

Остання тема плівок — обмін полоненими. Медведчук у розмові з тодішнім куратором Донбасу з Кремля Владиславом Сурковим вкотре зазначає, що цим питанням його попросив займатися саме Порошенко. Сам же він вів перемовини лише з так званими омбудсменами «Л/ДНР». Зокрема, під час однієї з таких розмов «омбудсмен ЛНР» Ольга Кобцева скаржиться, що в обхід неї хочуть провести обмін «7 на 1» на користь України. Медведчук же закликає її не проводити цей обмін.

Також Медведчук активно обговорював питання звільнення з полону «кіборга» Андрія Гречанова. Він розповідав «міністру оборони ДНР» Володимиру Кононову, що Гречанова хочуть обміняти завдяки особистим домовленостям ватажка «ДНР» Олександра Захарченка та радника міністра оборони Олексія Мочанова. Але Медведчук запевняє, що обмін має відбутися лише під керівництвом «двох перших», а не «якогось там Мочанова». До того ж він зазначає, що український президент помилує Володимира Старкова — російського військового, який намагався ввезти в Україну вибухівку. Таким чином буде створено перший прецедент помилування учасників війни на Донбасі.

Обмін мав відбутися 28 листопада, але Медведчук зателефонував Кононову і попросив скасувати обмін. Його обміняли 30 листопада, коли з Парижу повернувся Порошенко. Журналісти роблять висновок, що це зробили для того, аби створити «гарну картинку на камеру» і за участю президента.