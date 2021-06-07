МОЗ: Українці вже можуть отримати паперові міжнародні свідоцтва про вакцинацію
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Ernesto Ryan / Stringer / Getty Images
Міністерство охорони здоровʼя готове видавати міжнародне свідоцтво про вакцинацію в паперовій формі громадянам, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу.
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Також у міністерстві уточнили, що отримати документ можна буде одразу після щеплення другою дозою вакцини або в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоровʼя, зокрема в сімейного лікаря.
Свідоцтво заповнюється англійською або французькою мовами, додатково також українською мовою.
Зазначається, що в документі будуть вказані персональні дані пацієнта (прізвище та ім’я латинкою записуватиметься, як у закордонному паспорті або за правилами транслітерації), а також інформація про вакцинацію (назва вакцини, дата вакцинації тощо).
Заклад має надрукувати та оформити свідоцтво згідно з міжнародними вимогами за запитом людини, яка, зі свого боку, може показати його під час перетину кордону.
Водночас документ буде дійсним лише, якщо введена вакцина схвалена до екстреного застосування ВООЗ, а також якщо матиме офіційний штамп закладу охорони здоровʼя, підпис лікаря та пацієнта (його уповноваженого представника). Термін дії свідоцтва — один рік із можливістю продовження.
У разі отримання свідоцтва не одразу після щеплення, а під час звернення до лікаря, свідоцтво заповнюється на основі даних про щеплення, внесених до електронної системи охорони здоровʼя.
У МОЗ зауважили: якщо в людини є абсолютні протипоказання до проведення щеплення проти коронавірусу, замість свідоцтва на вимогу пацієнта надається письмове розʼяснення українською та/або англійською мовою з переліком підстав для такого рішення.
Окремо в міністерстві наголосили, що міжнародні свідоцтва про вакцинацію — це не «імунні паспорти» чи «ковідні сертифікати», які зараз розробляють в Україні та за кордоном.
- Національний план вакцинації від COVID-19 передбачає, що всіх українців прищеплять державним коштом. Цей план складається з пʼяти етапів. На останньому вакцинують усіх, хто не потрапляє до груп ризику.
- В Україні відкрили три великих центри вакцинації: у Києві (на базі Міжнародного виставкового центру), Львові (на базі стадіону «Арена Львів») та в Одесі (на базі Національного університету «Одеська юридична академія»). У центрах вакцинують тих, хто записався через «Дію».
- Згодом в Одесі вирішили відкрити ще три великі центри вакцинації від коронавірусу. Ще один відкриють у Тернополі.
- Із 15 червня в країнах Європейського Союзу будуть діяти санітарні сертифікати, що містять інформацію про щеплення, результати ПЛР-тестів та іншу інформацію для полегшення подорожей під час пандемії коронавірусу.
- Україна теж домовилася з Єврокомісією зробити сумісними український та європейський цифрові сертифікати про імунітет від COVID-19.