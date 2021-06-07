Притула заявив про вихід з партії «Голос»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Сергій Притула / Facebook
Колишній кандидат на посаду мера Києва від «Голосу» Сергій Притула оголосив про вихід з партії.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook
«Два роки тому, 8 червня 2019 року, я оголосив про приєднання до команди «Голосу» перед минулими парламентськими виборами…. Не знаю, як би склалась історія партії, якби минулого року її не полишив би засновник. Проте, станом на сьогодні, 7 червня 2021 року, я оголошую про свій вихід з партії «Голос», — написав Притула.
Він додав, що не йде з політики, а тільки покидає партію, пояснивши це тим, що теперішня позиція партії не відповідає її початковим засадам.
«Обласні та міські осередки не повинні відповідати перед суспільством за вчинки партійного керівництва. І, на мою думку, єдиним правильним рішенням є максимально дистанціюватись від цього керівництва», — пояснив Притула.
Наприкінці квітня політик висловив бажання очолити партію, на що її чинна очільниця Кіра Рудик відреагувала доволі стримано та нагадала, що на партійному з’їзді вона отримала 90% підтримки.
- Раніше в «Голосі» заявили, що винесли попередження шістьом нардепам фракції, і пояснили, що це повʼязано з голосуванням у парламенті за те, щоб направити до Конституційного суду для аналізу законопроєкт про процедуру призначення керівників НАБУ і Державного бюро розслідувань. 16 березня за рішення про направлення в КСУ проголосували 267 нардепів, серед яких і представники «Голосу».
- Серед тих, кому в партії винесли попередження, був нардеп Ярослав Юрчишин. Він заявив, що політсила «зробила останнє китайське попередження, якщо ми не будемо голосувати так, як вимагає партія».
- За словами Устінової, партія найняла ботів для атаки на «неугодних» депутатів. Нардеп надала докази.
- У розпорядженні «Бабеля» також опинилася заява регіональних осередків «Голосу», в якій вони вимагають скликати зʼїзд політсили через тиск, який керівництво чинить на групу депутатів.
- Глава партії Кіра Рудик заявила, що причиною конфлікту в «Голосі» є проблема зростання.