Притула заявив про вихід з партії «Голос»

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Сергій Притула / Facebook

Колишній кандидат на посаду мера Києва від «Голосу» Сергій Притула оголосив про вихід з партії.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook

«Два роки тому, 8 червня 2019 року, я оголосив про приєднання до команди «Голосу» перед минулими парламентськими виборами…. Не знаю, як би склалась історія партії, якби минулого року її не полишив би засновник. Проте, станом на сьогодні, 7 червня 2021 року, я оголошую про свій вихід з партії «Голос», — написав Притула.

Він додав, що не йде з політики, а тільки покидає партію, пояснивши це тим, що теперішня позиція партії не відповідає її початковим засадам.

«Обласні та міські осередки не повинні відповідати перед суспільством за вчинки партійного керівництва. І, на мою думку, єдиним правильним рішенням є максимально дистанціюватись від цього керівництва», — пояснив Притула.

Наприкінці квітня політик висловив бажання очолити партію, на що її чинна очільниця Кіра Рудик відреагувала доволі стримано та нагадала, що на партійному з’їзді вона отримала 90% підтримки.