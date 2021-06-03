В Україну прибула нова партія вакцини AstraZeneca — ще понад 700 тисяч доз

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Tim Reckmann / Flickr

В Україну прибула нова партія вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоровʼя України.

«Сьогодні Україна отримала ще 705 600 доз вакцини AstraZeneca від COVID-19, яку доставив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у межах глобальної ініціативи COVAX», — йдеться у повідомленні.

У МОЗ пояснили, що цю вакцину використовуватимуть для щеплення другою дозою (у разі отримання першої дози CoviShield/AstraZeneca та AstraZeneca-SKBio):

медиків та інших працівників закладів охорони здоров’я;

учасників Операції обʼєднаних сил на Сході України;

соціальних працівників;

священнослужителів;

співробітників МВС та СБУ;

людей віком 65+;

людей, які вакцинувались залишковими дозами, зокрема, громадських діячів.

Препарат Covishield, яким почали прищеплювати 24 лютого, має інтервал між першим і другим уколом терміном 12 тижнів.