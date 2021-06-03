Білоруський держтелеканал показав кадри з допиту Протасевича. Батьки наголосили, що на відео видно синці на його руках

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Білоруський державний телеканал «ОНТ» показав відео, на яких колишній головний редактор опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич розповідає про приземлення літака Ryanair в Мінську і своє затримання.

Відео складається з коротких нарізаних фрагментів допиту Протасевича.

На кадрах він каже про те, що не відразу зрозумів, що його збираються затримувати на виході з літака. Також опозиціонер розповів, що намагався після приземлення літака не контактувати зі своєю дівчиною Софією Сапегою, сподіваючись, що «як мінімум її не затримають».

На кадрах, показаних «ОНТ», Протасевич також розповідає про конфлікт з якоюсь людиною. «У мене був особистий конфлікт тільки з однією людиною, причому досить напружений. Особливо в останні дні. Спочатку у нас з ним не було якихось великих конфліктів за винятком того, коли на першій пʼянці він сказав, що будуть проблеми. У нас обох, мовляв, сильні характери, і явно можуть бути якісь проблеми», — говорить Протасевич на одному із фрагментів.

«Єдиний раз, коли я взагалі написав про те, як, куди і на якому літаку я буду летіти і переміщатися, це було ось в робочому чаті за 40 хвилин до вильоту. Де є, в принципі, і ця людина», — сказав Протасевич.

У другому фрагменті опозиціонер говорить, що до нього «змінилося» ставлення з боку одного радника опозиціонерки Світлани Тихановської Франтішека Вячорки.

Ще в іншому фрагменті Протасевич розповідає про вуличні протести у Білорусі: «Зараз активності просто немає. Зараз її не може бути. Ще на той момент, коли я був у Вільнюсі, відкрито говорив — зараз вулична активність не потрібна. Як мінімум треба чекати, коли загостриться ситуація в економіці».

Батьки Протасевича після оприлюдненого фільму наголосили, що у Романа на відео помітні синці на руках, а обличчя — «замилили».

«Я чітко помітила сліди від кайданок, синці на руках. Більш того, в цьому фільми чомусь всі кадри йдуть чітко, а коли показують Романа, то його обличчя ніби замилити, здалеку затемнено. Чи не є це наслідком того, що ще не зійшли синці на обличчі, на носі і сліди удушення на шиї, які були чітко помітні ще на тому відео, наданому на тому тижні», — наголосила його мати Наталія у коментарі «Настоящее время».

Батьки Протасевича впевнені, що фільм «ОНТ» знятий на замовлення влади Білорусі з метою «виправдати себе» і примусову посадку літака.