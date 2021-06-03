Білоруський держтелеканал показав кадри з допиту Протасевича. Батьки наголосили, що на відео видно синці на його руках
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Білоруський державний телеканал «ОНТ» показав відео, на яких колишній головний редактор опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич розповідає про приземлення літака Ryanair в Мінську і своє затримання.
Відео складається з коротких нарізаних фрагментів допиту Протасевича.
На кадрах він каже про те, що не відразу зрозумів, що його збираються затримувати на виході з літака. Також опозиціонер розповів, що намагався після приземлення літака не контактувати зі своєю дівчиною Софією Сапегою, сподіваючись, що «як мінімум її не затримають».
На кадрах, показаних «ОНТ», Протасевич також розповідає про конфлікт з якоюсь людиною. «У мене був особистий конфлікт тільки з однією людиною, причому досить напружений. Особливо в останні дні. Спочатку у нас з ним не було якихось великих конфліктів за винятком того, коли на першій пʼянці він сказав, що будуть проблеми. У нас обох, мовляв, сильні характери, і явно можуть бути якісь проблеми», — говорить Протасевич на одному із фрагментів.
«Єдиний раз, коли я взагалі написав про те, як, куди і на якому літаку я буду летіти і переміщатися, це було ось в робочому чаті за 40 хвилин до вильоту. Де є, в принципі, і ця людина», — сказав Протасевич.
У другому фрагменті опозиціонер говорить, що до нього «змінилося» ставлення з боку одного радника опозиціонерки Світлани Тихановської Франтішека Вячорки.
Ще в іншому фрагменті Протасевич розповідає про вуличні протести у Білорусі: «Зараз активності просто немає. Зараз її не може бути. Ще на той момент, коли я був у Вільнюсі, відкрито говорив — зараз вулична активність не потрібна. Як мінімум треба чекати, коли загостриться ситуація в економіці».
Батьки Протасевича після оприлюдненого фільму наголосили, що у Романа на відео помітні синці на руках, а обличчя — «замилили».
«Я чітко помітила сліди від кайданок, синці на руках. Більш того, в цьому фільми чомусь всі кадри йдуть чітко, а коли показують Романа, то його обличчя ніби замилити, здалеку затемнено. Чи не є це наслідком того, що ще не зійшли синці на обличчі, на носі і сліди удушення на шиї, які були чітко помітні ще на тому відео, наданому на тому тижні», — наголосила його мати Наталія у коментарі «Настоящее время».
Батьки Протасевича впевнені, що фільм «ОНТ» знятий на замовлення влади Білорусі з метою «виправдати себе» і примусову посадку літака.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- 24 травня влада Білорусі заявила, що лист із повідомленням про нібито мінування літака Ryanair отримали від «бойовиків ХАМАС». Однак там одразу це заперечили.
- Того ж дня білоруський провладний канал опублікував відео, на якому Протасевич говорить, що продовжує «співпрацювати зі слідством» і свідчить щодо організації протестів у Мінську. А 1 червня зʼявився новий уривок відео, де опозиціонер говорить, що його «просто підставили».
- Лідери ЄС на саміті 24 травня вирішили заборонити білоруським авіакомпаніям польоти в Євросоюз. Авіарегулятор ЄС закликав європейські авіакомпанії уникати повітряного простору Білорусі з міркувань безпеки.