Секретар РНБО Данілов прокоментував захоплення літака Ryanair у Мінську: Всі ознаки операції російських спецслужб
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Юлія Вебер / «Бабель»
Захоплення літака Ryanair в Білорусі має ознаки операції російських спецслужб.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час зустрічі з головним радником президента Литви з питань національної безпеки Даріусом Кулєшюсом, повідомила пресслужба РНБО.
«Події в Білорусі стали викликом не тільки для Європи, але і для всього світу. [...] Захоплення літака Ryanair у Білорусі має всі ознаки операції російських спецслужб. Вони здійснюють постійні провокації, якщо цього не помічати, вони будуть рухатися далі», — наголосив він.
На думку Данілова, Україна та її балтійські партнери мають «допомогти становленню демократичної Білорусі».
Секретар РНБО також запевнив, що зміни в ситуації, яка склалася, залежатимуть від спільних дій та від того, «наскільки ми будемо сильними».
«Ми — це форпост і захист усієї Європи», — додав він, закликавши об’єднатися у спротиві російській гібридній агресії.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- 24 травня влада Білорусі заявила, що лист із повідомленням про нібито мінування літака Ryanair отримали від «бойовиків ХАМАСу». Однак там одразу це заперечили.
- Того ж дня зʼявилось відео, на якому Протасевич говорить, що продовжує «співпрацювати зі слідством» і свідчить щодо організації протестів у Мінську.
- Лідери ЄС на саміті 24 травня вирішили заборонити білоруським авіакомпаніям польоти в Євросоюз. Авіарегулятор ЄС закликав європейські авіакомпанії уникати повітряного простору Білорусі з міркувань безпеки.