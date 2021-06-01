Reuters: Євросоюз запровадить санкції проти «Белавіа» і десятка високопосадовців із Білорусі

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Палінчак Михайло / УНІАН

Європейський Союз готує санкції проти національної авіакомпанії Білорусі «Белавіа» та приблизно десятка високопосадовців білоруської авіації через «державне піратство» щодо літака Ryanair та затримання опозиціонера Романа Протасевича.

Про це з посиланням на трьох дипломатів пише Reuters.

За їхніми словами, до санкційного списку ввійдуть найвищих посадових осіб міністерства оборони та транспорту Білорусі, представники Військово-повітряних сил, високопоставлений чиновник мінського аеропорту і високопоставлений чиновник цивільної авіації.

Окрім цього, під заборону ведення бізнесу з ЄС потрапить ще одне державне підприємство з авіаційного сектора.

Також дипломати зазначили, що запропоноване заморожування активів і заборони на поїздки є частиною пакета нових санкцій ЄС проти Білорусі через примусову посадку літака Ryanair в Мінську.

Секторальні санкції, які готують в ЄС, можуть торкнутися продажу облігацій, нафтового сектору та експорту калійних добрив. Також очікується, що остаточний список буде обговорюватися до 21 червня, коли зустрінуться міністри закордонних справ ЄС. Нині ж блок погодить скорочений список санкцій щодо фізичних і двох юридичних осіб.

«Усі держави ЄС згодні з таким підходом», — сказав один із дипломатів.

Ще один додав, що це буде «чітким сигналом для Лукашенка, що його дії небезпечні та неприйнятні».

За словами дипломатів, посли ЄС вже в пʼятницю, 4 червня, можуть попередньо схвалити заборону на польоти та посадку на території Євросоюзу білоруським авіакомпаніям.