Поштовий оператор Proton спростував заяву Слідкому Білорусі про два листи про бомбу в літаку Ryanair
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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NEXTA \ telegram
Швейцарський поштовий оператор Proton стверджує, що був лише один лист про бомбу на борту рейсу Ryanair, який здійснив екстрену посадку в Мінську. Раніше Слідчий комітет Білорусі заявляв, що в аеропорт нібито надійшли два листи про мінування літака.
Про це повідомляє TUT.by.
Видання зазначає, що Proton доповнила свій коментар щодо ситуації з літаком Ryanair: «Тільки один електронний лист, відправлений до Білорусі».
Зазначимо, раніше в компанії повідомляли, що лист про мінування був відправлений вже після того, як білоруські диспетчери розвернули літак до Мінська.
У Слідкомі Білорусі натомість заявляли, що листів було два — перший до розвороту літака до Мінська, а другий — після. Перед цим білоруська влада також стверджувала, що лист із повідомленням про мінування отримала від «бойовиків ХАМАСу». Однак у ХАМАСі це відразу заперечили.
Директор департаменту з авіації Міністерства транспорту Білорусі Артем Сікорський також заявляв, що літак здійснив посадку в Мінську, тому що інші прилеглі білоруські аеропорти, розташовані у Бресті та Гродні, того дня не працювали. Однак опозиційний Telegram-канал «Беларусь головного мозга» звернув увагу, що сервіс Flightradar зафіксував відправку одного рейсу з аеропорту Гродна 23 травня, але що це був за рейс — на Flightradar інформації немає.
- Нагадаємо, 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- ЄС, США і Україна засудили захоплення як літака, так і Протасевича. Україна і ЄС вже заборонили літати над Білоруссю. Крім цього, Велика Британія ввела санкції проти неї, а Євросоюз заморозив фінансову допомогу.