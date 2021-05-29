«Захопив деякі документи». Лукашенко приїхав до Путіна з чорною валізою і поскаржився на спробу розгойдати ситуацію в Білорусі

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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ввечері 28 травня у Сочі зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним і поскаржився на реакцію Заходу на примусову посадку літака Raynair у Мінську для затримання опозиціонера Романа Протасевича, повідомляє ВВС Україна.

Під час зустрічі поруч із кріслом Лукашенка стояла чорна валіза.

«Завжди є охочі підкинути нам проблем. Ви про них знаєте. Я вас проінформую. Користуючись довірчим ставленням, захопив деякі документи, щоб ви розуміли, що відбувається. Щоб ви розуміли, що це за люди. Хоча ми з вами щодо цього обговорювали багато проблем», — заявив він.

На думку Лукашенка, після того, як Путін ознайомиться з цими документами, то зрозуміє, «що там відбувалося і відбувається».

«Йде спроба розгойдати ситуацію до рівня серпня минулого року», — запевнив він.

У відповідь на слова Лукашенка Путін згадав, як колись посадили літак президента Болівії і вивели його з повітряного судна.

«І нічого, тиша...» — заявив російський президент.

«А з Росією в Туреччині, памʼятаєте? У Сирію летів літак. Нібито зброя. Посадили, оглянули. Ніхто не кричав. Ну, оглянули й оглянули. Ваше суверенне право», — додав Лукашенко.