Білоруський опозиціонер Цепкало запропонував зібрати 11 млн євро на винагороду за арешт Лукашенка

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Білоруський опозиціонер Валерій Цепкало запропонував зібрати €11 млн на винагороду за арешт самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це він заявив у відеозверненні, оприлюдненому на його каналі 27 травня.

«Вчора пізно вночі ми запустили нову громадянську ініціативу. Сенс цієї ініціативи в тому, щоб зібрати достатню кількість коштів і передати їх як винагороду тим представникам силових структур або громадянського суспільства, які здійснять затримання і арешт злочинця №1», — сказав він.

За словами Цепкало, технологія створена так, що пожертвувані гроші будуть резервуватися на рахунку людини, яка їх жертвує.

«Вони не будуть списуватися до дня, поки Лукашенко не буде затриманий і заарештований. Після цього гроші підуть на спеціальний рахунок, який гарантовано, згідно із законодавством Євросоюзу, піде на оплату винагороди тим людям, які знайдуть у собі достатню мужність, щоб виконати закони Республіки Білорусь, щоб здійснити міжнародне правосуддя», — додав політик.

Також опозиціонер висловив переконання, що всередині системи існує величезна кількість «порядних, принципових людей, для яких служіння народу, служіння закону є не порожнім звуком».

«Я дуже сподіваюся, що цього разу у нас вийде», — резюмував він.