«Оперативна інформація інша». Генпрокурор Венедіктова спростувала слова Медведчука про лікування Козака в Білорусі

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Facebook / Irina Venediktova

Народний депутат від партії «Опозиційна платформа — За життя» Тарас Козак, якого підозрюють у державній зраді, не перебуває в Білорусі на лікуванні, про що говорив його однопартієць, також фігурант кримінального провадження, Віктор Медведчук.

Про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова в інтерв’ю телеканалу «Україна 24».

«Остання інформація, яка доходила до мене зі ЗМІ, — пан Медведчук казав, що він [Козак] перебуває на лікарняному, лікується в Білорусі. Але у нас оперативна інформація інша, і вона ще не стала предметом кримінальних проваджень», — розповіла генпрокурор.

Також у відповідь на запитання про те, чи давав Козак про себе якусь звістку, Венедіктова сказала, що «прокурори не доповідали» їй.

«Ми йдемо за процесом і подаємо в розшук тільки для того, щоби йти далі. Закон про заочне засудження для нас дуже важливий. Ми будемо завдяки цьому закону не тільки рухатися щодо цього фігуранта, а й щодо всіх інших, у справах Майдану і щодо корупціонерів, які ховаються на території Росії. Йти щодо одного фігуранта і не йти щодо інших — це юридично неправильно і безглуздо», — додала вона, коментуючи перебіг справи.