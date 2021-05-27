Естонія закрила повітряний простір для білоруських авіакомпаній

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Естонія закрила свій повітряний простір для білоруських авіакомпаній та літаків, які вилітають із Білорусі, після примусової посадки рейсу Raynair у Мінську для затримання опозиціонера Романа Протасевича.

Про це йдеться у рішенні уряду країни від 27 травня.

«Захопивши літак, що здійснював рейс між Афінами і Вільнюсом і заарештувавши журналіста, який критикує уряд, і його супутницю, білоруський режим вчинив акт державного тероризму і повинен взяти відповідальність за свої діяння», — заявила премʼєр-міністр Кая Каллас.

Очільниця естонського уряду також наголосила, що Євросоюз продовжить підготовку до швидкого запровадження додаткових санкцій щодо білоруських чиновників і компаній, тісно повʼязаних із режимом, а також розробить економічні санкції.