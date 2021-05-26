Закриття авіасполучення з Білоруссю: МЗС та МОЗ вирішують, як повернути українців, що перебували на лікуванні
- Автор:
- Олег Панфілович
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Ken Treloar / Unsplash
Міністерство охорони здоровʼя та Міністерство закордонних справ шукають шляхи для відправки та повернення громадян, які лікуються у Білорусі. Проблема постала після закриття повітряного сполучення між Україною та Білоруссю.
Про це заявили в МОЗ.
Нині в Білорусі, за наявною інформацією, перебувають 26 громадян України, які отримують медичну допомогу (трансплантація органів, кісткового мозку, імунотерапія), іще 4 українці проходять обстеження.
«Дипломати та фахівці МОЗ готові надати максимальне сприяння нашим громадянам в розробці оптимального маршруту слідування в кожному конкретному випадку, зокрема, враховуючи стан здоров’я», — йдеться у заяві.
Для отримання допомоги українцям потрібно звернутися на «гарячу лінію» посольства України в Білорусі: +375 25 603 1184.
- 23 травня білоруський диспетчер повідомив, що на борту літака, що летить за маршрутом Афіни — Вільнюс, є бомба, цю інформацію він отримав начебто з листа від ХАМАС (рух це заперечив). Літак посадили, а бомбу не знайшли. На борту перебував Роман Протасевич — колишній редактор опозиційного Telegram-каналу NEXTA, його затримали. 24 травня зʼявилось відео, на якому Протасевич говорить, що продовжує «співпрацювати зі слідством» і свідчить щодо організації протестів у Мінську.
- ЄС, США та Україна засудили захоплення як літака, так і Протасевича. Україна та ЄС вже заборонили літати над Білоруссю. Окрім цього, Британія ввела санкції проти неї, а Євросоюз заморозив фінансову допомогу.