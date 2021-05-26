Закриття авіасполучення з Білоруссю: МЗС та МОЗ вирішують, як повернути українців, що перебували на лікуванні

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Ken Treloar / Unsplash

Міністерство охорони здоровʼя та Міністерство закордонних справ шукають шляхи для відправки та повернення громадян, які лікуються у Білорусі. Проблема постала після закриття повітряного сполучення між Україною та Білоруссю.

Про це заявили в МОЗ.

Нині в Білорусі, за наявною інформацією, перебувають 26 громадян України, які отримують медичну допомогу (трансплантація органів, кісткового мозку, імунотерапія), іще 4 українці проходять обстеження.

«Дипломати та фахівці МОЗ готові надати максимальне сприяння нашим громадянам в розробці оптимального маршруту слідування в кожному конкретному випадку, зокрема, враховуючи стан здоров’я», — йдеться у заяві.

Для отримання допомоги українцям потрібно звернутися на «гарячу лінію» посольства України в Білорусі: +375 25 603 1184.