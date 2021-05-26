Латвія ввела заборону на авіасполучення з Білоруссю

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Andrew Milligan sumo / flickr

Латвійський уряд у вівторок ввечері заборонив білоруським авіакомпаніям використовувати повітряний простір Латвії і її аеропорти, а місцевих авіаперевізників зобовʼязав облітати Білорусь. Рішення вступає в силу негайно.

Про це повідомили у пресслужбі уряду та пише Delfi.

Крім того, аеропорти Латвії не будуть обслуговувати літаки інших країн, які використовують повітряний простір Білорусі на маршруті свого польоту.

Таким чином, Латвія призупиняє дію дозволу на польоти для білоруської авіакомпанії «Белавіа» і не буде видавати дозволи на нерегулярні польоти білоруським перевізникам. Також буде припинено дозвіл airBaltic на польоти до Мінська.

Зазначимо, латвійські перевізники не використовують повітряний простір Білорусі після подій у Мінську з примусовою посадкою літака Ryanair та затриманням опозиційного активіста Романа Протасевича.