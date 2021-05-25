«Закономірні кроки»: білоруська авіакомпанія «Белавіа» скоротить персонал через заборону на польоти

Новини

Viktor Forgacs / Unsplash

У білоруській державній авіакомпанії «Белавіа» підтвердили, що будуть змушені скоротити частину співробітників у зв’язку з забороною на польоти в низку країн Європи.

Про це повідомили у компанії виданню «Єврорадіо».

Там зазначили, що «Белавіа» змушена скасовувати десятки рейсів у пік сезону. І це відбувається тоді, коли перевізник лише почав відновлювати фінансовий стан після пандемії коронавірусу в 2020 році.

«За сьогоднішніх обставин скорочення витрат, а також оголошення простою або оптимізація чисельності персоналу - це неприємні, хоча і закономірні кроки. У той же час ми хочемо звернути увагу, що в цій ситуації рішення по персоналу можуть бути прийняті тільки за рекомендацією керівників підрозділів і тільки з урахуванням поточного обсягу роботи», — підкреслили в авіакомпанії.