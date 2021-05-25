«Белавіа» припиняє польоти до України
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Pixabay
Білоруська державна авіакомпанія «Белавіа» припиняє польоти до України після рішення Кабміну закрити авіасполучення з Білоруссю.
Про це пише пресслужба компанії.
«У звʼязку з забороною влади України на виконання рейсів «Белавіа» авіакомпанія змушена скасувати польоти до/з Києва, Львова, Одеси і Харкова з 26 травня по 31 серпня 2021 року», — зазначили там.
Також будуть скасовані нічні рейси 25 травня, які мали вирушити до Києва о 22:40 та до Одеси о 23:40. В авіакомпанії повідомили, що всі пасажири зможуть здати квитки та повернути гроші без жодних штрафів.
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- Ryanair назвала інцидент «актом авіаційного піратства». Велика Британія і Литва припинили авіасполучення з Білоруссю. В обхід уже літають AirBaltic, Wizz Air, Lufthansa, Finnair, KLM і SAS. Велика Британія і Франція до того ж призупинили дозвіл на польоти білоруської авіакомпанії «Белавіа».
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