Ректор КНУ закликав вчену раду терміново позбавити Лукашенка почесного звання

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Палінчак Михайло / УНІАН

Ректор Київського національного університету імені Шевченка Володимир Бугров звернувся до вченої ради вишу із закликом терміново позбавити самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка звання почесного доктора КНУ.

Про це Бугров повідомив у Facebook на тлі подій у Мінську з примусовою посадкою літака Ryanair, на борту якого перебував колишній головний редактор опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич.

«Усі ви, напевно, як і я, глибоко вражені та стурбовані подіями, щоі відбуваються в Білорусі впродовж останніх місяців. Зокрема, нещодавнім розбійним нападом на літак, який в Європі вже охрестили «актом піратства з боку білоруської влади» на чолі із Лукашенком», — зазначив ректор.

Бугров наголосив, що вважає Лукашенка негідним почесного звання КНУ, а «його протизаконні дії — такими, що суперечать цінностям університету». «Саме тому я звертаюся до вченої ради КНУ із закликом терміново розглянути питання позбавлення Лукашенка почесного статусу на своєму засіданні», — сказав ректор.

Зазначимо, Бугров у березні цього року заявляв, що університет не може позбавити Лукашенка звання через «відсутність процедури».

Лукашенко отримав диплом почесного доктора КНУ 5 листопада 2009 року. Диплом йому вручив в. о. ректора Леонід Губерський.