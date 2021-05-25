Україна з 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю

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Із середи (26 травня) з 00:00 Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю через примусову посадку пасажирського літака Ryanair в Мінську і затримання засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Відповідне рішення за дорученням президента ухвалили на засіданні уряду, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Українським авіакомпаніям і літакам заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. Держприкордонслужба отримала доручення припинити оформлення в митних пунктах аеропортів пасажирів, які прямують з Білорусі або в Білорусь.

«Ситуація з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську є порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Рішення нашого уряду спрямоване на забезпечення безпеки польотів і пасажирів», — зазначив премʼєр.