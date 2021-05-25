Lufthansa, Air France і Finnair оминатимуть повітряний простір Білорусі

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Авіакомпанії Lufthansa, Air France і Finnair припинили літати через повітряний простір Білорусі після інциденту із примусовою посадкою у Мінську літака Ryanair, унаслідок якої був затриманий колишній редактор опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Про це повідомляють ЗМІ.

«Дій у білоруському повітряному просторі до подальших рішень більше не буде», — сказала в коментарі агентству Интерфакс представниця Lufthansa. За її словами, авіакомпанія щодня оцінюватиме ситуацію, після чого ухвалюватиме наступні рішення.

Французька радіостанція FranceInfo повідомила, що компанія Air France вирішила оминати повітряний простір Білорусі. Це рішення було ухвалене відповідно до рекомендації ЄС і діятиме «до подальшого розпорядження». Про аналогічне рішення оголосила також фінська авіакомпанія Finnair.

Крім зазначених авіакомпаній, про своє рішення припинити польоти над Білоруссю вже оголосили KLM (Нідерланди), airBaltic (Латвія), Wizz Air (Угорщина), Austrian Airlines (Австрія), LOT (Польща), SAS (Данія, Норвегія, Швеція), Avia Solutions (Кіпр).