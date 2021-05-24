ЄС заморозив інвестиційну допомогу для Білорусі на 3 млрд євро і готує нові санкції

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European Parliament / Flickr

Євросоюз заморозив інвестиційну допомогу для Білорусі на суму €3 мільярди до тих пір, поки вона «не стане демократичною».

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен перед зустріччю лідерів ЄС у Брюсселі, на якій розглянуть питання про введення нових санкції проти Білорусі, повідомляє Reuters.

Глава Єврокомісії наголосила, що Білорусь чекає серйозна відповідь Євросоюзу на вчорашні події із примусовою посадкою літака Ryanair, на борту якого перебував колишній головний редактор опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич.

За словами Ляєн, Євросоюз обговорить санкції проти фізосіб, бізнесу, які фінансують білоруську владу, а також проти білоруського авіаційного сектора, причетного до примусової посадки літака.