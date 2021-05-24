Велика Британія і Литва припиняють авіасполучення з Білоруссю
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Pixabay
Велика Британія і Литва першими в Європі припинили польоти через територію Білорусі на тлі примусової посадки літака Ryanair з колишнім головним редактором NEXTA Романом Протасевичем на борту.
Як повідомляє Delfi, влада Литви з 25 травня закриває свій повітряний простір для авіарейсів, які пролітають через територію Білорусі. Литва пропонує всім авіакомпаніям ЄС скасувати польоти над Білоруссю.
Міністр транспорту Великої Британії Грант Шеппс у Twitter повідомив, що британське Управління цивільної авіації отримало вказівку вимагати від авіакомпаній уникати повітряного простору Білорусі, «заради безпеки пасажирів».
Окрім цього, Велика Британія призупинила дію дозволу білоруської авіакомпанії «Белавіа» на польоти у Сполученому Королівстві.
Також припинити авіасполучення з Білоруссю доручив президент Володимир Зеленський.
Від польотів через РБ вже відмовилися AirBaltic і Wizz Air, на черзі — польська LOT.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- Білоруська опозиція, низка країн Євросоюзу і США засудили дії влади Білорусі та вимагають звільнити Протасевича. Білорусь назвала «войовничою» реакцію країн. Режим Лукашенка підтримала Росія, депутати парламентської партії ОПзЖ, а також нардеп Євгеній Шевченко, якого на тлі цього виключили зі «Слуги народу».
- 24 травня в авіакомпанії Ryanair доповнили заяву про захоплення її літака в Білорусі та назвали це «актом авіаційного піратства».
- Влада Білорусі заявила, що лист із повідомленням про нібито мінування літака Ryanair отримали від «солдатів ХАМАСу».