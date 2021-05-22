СБУ перевіряє на справжність плівки із Медведчуком, які оприлюднив Bihus.Info

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Марієнко Андрій / УНІАН

Служба безпеки України досліджує на справжність записи розмов народного депутата Віктора Медведчука, які оприлюднили журналісти-розслідувачі з Bihus.Info.

Про це в етері телеканалу «Дом» заявив спікер Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

Він зазначив, що на спільному брифінгу глави СБУ і генпрокурора оприлюднили тільки ту інформацію, яку наразі можна розголошувати. Він додав, що існують й інші факти, щодо яких зараз триває розслідування, тому ознайомити з цими матеріалами громадськість поки неможливо.

«З огляду на те, що слідчі дії досі продовжуються, з іншими фактами ми поки що в публічну площину виходити не можемо», — додав Дехтяренко.

Що за плівки?

Журналісти проєкту Bihus.Info випустили розслідування про депутата ОПзЖ і кума президента Росії Володимира Путіна — Віктора Медведчука. Воно базується на записах телефонних розмов Медведчука за чотири роки, починаючи з 2014-го.

У першій частині, зокрема, йдеться про розмови Медведчука з бойовиками «ЛНР» і «ДНР», його тісне спілкування з пʼятим президентом Петром Порошенком і про закони, які Медведчук писав на прохання помічника Путіна Владислава Суркова.

У розслідуванні також йдеться, що Медведчук у червні 2014 року регулярно відвідував Адміністрацію президента, а влітку і восени того ж року увійшов до кола постійного спілкування Порошенка.