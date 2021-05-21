В МЗС пояснили, чому українців із сектора Гази досі не вдалося евакуювати
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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SOPA Images / Contributor / Getty Images
Близько 140 українців виявили бажання повернутися в Україну із сектору Гази. Але їхню евакуацію відкладали через бойові дії.
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі «Радіо Свобода».
Ніколенко наголосив, що початок евакуації досі стримували продовження бойових дій та відсутність гарантій безпечного виїзду українців. Але після досягнення домовленостей між Ізраїлем та ХАМАСом про припинення вогню у МЗС сподіваються почати повернення українців вже найближчим часом.
«Ключовим фактором і надалі залишатиметься безпека. Зараз важливо, аби громадяни України чітко дотримувалися інструкцій посольства України в Ізраїлі щодо логістичних питань і орієнтувалися винятково на офіційні повідомлення», — наголосив речник зовнішньополітичного відомства.
За його словами, здебільшого серед тих, хто виявив бажання повернутися в Україну, — жінки і діти. Також є звернення від кількох урядів іноземних країн про вивезення їхніх громадян.
Нагадаємо, 19 травня Україна домовилася про «зелений коридор», щоб вивезти своїх громадян із сектора Гази через Єгипет, і організацію відповідного авіарейсу. Загалом на цій території перебуває 1 600 українців, 127 з них виявили бажання повернутися в Україну.
- 10 травня на тлі сутичок в Єрусалимі рух ХАМАС і бойовики «Ісламського джихаду» почали масований ракетний обстріл півдня і центру Ізраїлю. ЦАХАЛ у відповідь почав точкове знищення інфраструктури бойовиків, зокрема тунелів мережі «Метро», і оголосив про початок операції «Страж стіни». 13 травня почалася наземна фаза операції.
- 20 травня Ізраїль і ХАМАС домовилися про припинення вогню в секторі Гази з 02:00 (за Києвом) 21 травня.