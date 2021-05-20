Al Jazeera: Ізраїль повідомив посередникам, що готовий припинити операцію у секторі Гази

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Ізраїль повідомив Єгипту, який є посередником у переговорах щодо припинення вогню, що готовий припинити військову операцію в секторі Гази.

Про це повідомляють телеканал Al Jazeera та видання Haaretz з посиланням на джерела.

ЗМІ не наводять більше деталей пропозиції і терміни виконання режиму припинення вогню.

The Times of Israel повідомляє, що премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в четвер, 20 травня, проводить засідання Ради безпеки, на якому обговорюють операцію в Газі і дипломатичні зусилля третіх сторін з досягнення припинення вогню.

Haaretz додає, що за повідомленням ліванських ЗМІ, терористична група ХАМАС також погоджується на припинення вогню з Ізраїлем від завтрашнього дня, 21 травня.

В Ізраїлі обговорення щодо перемирʼя продовжилося після того, як президент США Джо Байден напередодні під час телефонної розмови з Нетаньягу заявив, що очікує «значної деескалації» конфлікту в секторі Гази вже протягом дня. Проте ізраїльский премʼєр після розмови з американським лідером заявив, що Ізраїль продовжить військову операцію в секторі Гази.