Байден закликав Ізраїль до деескалації конфлікту в секторі Гази. Нетаньягу заявив, що операція триватиме

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GPO / Handout

Президент США Джо Байден знову провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу і заявив, що чекає «значної деескалації» конфлікту в секторі Гази вже протягом дня.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

«Два лідери детально обговорили події в Газі, прогрес Ізраїлю у зниженні потенціалу ХАМАС та інших терористичних елементів», — йдеться в повідомленні за результатами чергової розмови двох лідерів.

В Адміністрації президента США також наголосили, що Байден повідомив Нетаньягу, що сьогодні «очікує значної деескалації на шляху до припинення вогню».

Нетаньягу після розмови з Байденом заявив, що Ізраїль продовжить військову операцію в секторі Гази, повідомляє The Times of Israel. Водночас він зазначив, що цінить підтримку американського лідера.

«Я повний рішучості продовжувати цю операцію до того часу, поки не буде досягнута її мета — повернення миру та безпеки для вас, громадяни Ізраїлю», — сказав Нетаньягу.