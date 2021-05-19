Байден закликав Ізраїль до деескалації конфлікту в секторі Гази. Нетаньягу заявив, що операція триватиме
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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GPO / Handout
Президент США Джо Байден знову провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу і заявив, що чекає «значної деескалації» конфлікту в секторі Гази вже протягом дня.
Про це йдеться на сайті Білого дому.
«Два лідери детально обговорили події в Газі, прогрес Ізраїлю у зниженні потенціалу ХАМАС та інших терористичних елементів», — йдеться в повідомленні за результатами чергової розмови двох лідерів.
В Адміністрації президента США також наголосили, що Байден повідомив Нетаньягу, що сьогодні «очікує значної деескалації на шляху до припинення вогню».
Нетаньягу після розмови з Байденом заявив, що Ізраїль продовжить військову операцію в секторі Гази, повідомляє The Times of Israel. Водночас він зазначив, що цінить підтримку американського лідера.
«Я повний рішучості продовжувати цю операцію до того часу, поки не буде досягнута її мета — повернення миру та безпеки для вас, громадяни Ізраїлю», — сказав Нетаньягу.
- 10 травня на тлі сутичок в Єрусалимі рух ХАМАС і бойовики «Ісламського джихаду» почали масований ракетний обстріл півдня і центру Ізраїлю. ЦАХАЛ у відповідь почав точкове знищення інфраструктури бойовиків, зокрема тунелів мережі «Метро», і оголосив про початок операції «Страж стіни». 13 травня почалася наземна фаза операції.
- Організація ісламського співробітництва вимагає зупинити обстріли сектора Гази. Керівництво Ізраїлю говорить, що операція «Страж стіни» буде продовжена до досягнення всіх планів. Взаємні обстріли тривають.