Шмигаль доручив МЗС і Мінінфраструктури евакуювати українців із сектора Гази

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Премʼєр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству закордонних справ і Міністерству інфраструктури вжити невідкладних заходів для евакуації українців, які попросили забрати їх із сектора Гази.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Понад сотня наших громадян висловили бажання покинути сектор Гази. Уряд докладе максимум зусиль, аби надати допомогу українцям», — написав Шмигаль.

За словами речника МЗС України Олега Ніколенка, країна вже звернулася до міжнародних організацій для надання допомоги в організованому виїзді українців із анклаву.

«Як і в 2012, і 2014 роках, коли проводилися аналогічні заходи, наразі опрацьовується можливість репатріації через територію Єгипту. Українські дипломати взаємодіють із єгипетською владою для отримання необхідних дозволів», — розповів він у коментарі Інтерфакс-Україна.

Також Ніколенко зазначив, що нині є критично важливим, щоби в зоні конфлікту настав «режим тиші» для забезпечення максимально безпечних умов гуманітарній місії.