Секретар РНБО Данілов заявив, що партія ОПзЖ — це філія «Единой России» і звинуватив її у російській пропаганді

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Офіс президента України / Facebook

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що партія «Опозиційна платформа — За життя» перебуває в опозиції не до влади, а до України загалом, повторює наративи російської пропаганди та погрожує Європі.

Про це він написав у Facebook.

«У ці складні часи всередині країни ми маємо опозицію не до влади, а опозицію до держави, до самого факту її існування. Лицемірство заяв керманичів фактично російського політичного представництва в України — партії ОПзЖ — навряд чи може здивувати, особливо враховуючи, що вони виписуються за лекалами «школи» пропагандистів імені Симоньян. Але зухвалість останнього партійного звернення щодо політичної ситуації в Україні викликає особливе здивування», — заявив Данілов.

Секретар РНБО називає партію російською філією політсили Путіна «Единая Россия» й зазначає, що вона дублює та розвиває російські пропагандистські наративи — про «цькування інакомислення», «внутрішній конфлікт» та «утиски російської мови».

Данілов наголосив, що ОПзЖ своїми заявами про загрози розв’язання війни в Європі через ескалацію на Донбасі ставить ультиматум і шантажує не тільки Україну, але й світ. Секретар РНБО зазначив, що для членів цієї партії справедливий суд — це суд над Василем Стусом 1980 року.

Нагадаємо, що 17 травня партія «Опозиційна платформа — За життя» опублікувала заяву «Про тривожну політичну ситуацію в Україні»: у ній вони заявляють про «цькування інакомислення» і зазначають, що це може призвести до ескалації конфлікту на Донбасі, «який потенційно здатний перерости у велику війну в Європі».

Перед цим — 13 травня — суд відправив главу політсили партії Віктора Медведчука під домашній арешт у справі про держзраду. У партії це назвали «утисками опозиції». Після цього Данілов запропонував обміняти Медведчука на політвʼязнів Кремля.