«Все тільки починається». Міністр Степанов виступив із відеозверненням на тлі можливої відставки

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УНІАН

Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов на тлі можливої майбутньої відставки записав відеозвернення, в якому знову заявив, що не писав ніяких заяв на звільнення.

«Рік тому я взяв на себе відповідальність за всю медичну систему в країні, лікарів, медиків і пацієнтів. Боровся за високі зарплати, за розвиток медичної галузі, за життя кожного українця. Переконаний, що поруч з професіоналізмом не може бути місця політичній доцільності та кон’юнктурі. Лікар і пацієнт, а не бюрократ і політик, мають вирішувати, куди рухатиметься медицина в Україні. Чи програна битва? Ні. Все тільки починається», — сказано у підписі до відео.

Степанов заявив, що навколо нього розгорталися «підкилимні ігри».

«Закривати очі на те, як руками політичних сил з низьким рейтингом знищується медична система і лікарів знову намагаються загнати у стійло, я не буду [...]. Реформи мають задумуватися і реалізовуватися професіоналами і практиками, а не підганятися під політичну конʼюнктуру і вигоду», — сказав Степанов без акценту на конкретні прізвища.

Міністр заявив, що вів боротьбу за високі зарплати і соціальні гарантії для медиків, а це йшло врозріз із ідеологією противників змін і медичних бюрократів. «Я брав на себе відповідальність та обіцяв пацієнтам і лікарям краще майбутнє. І слово своє тримаю», — закінчив Степанов.