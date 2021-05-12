«Навряд чи зможемо надати якусь допомогу»: у Кремлі прокоментували підозру Медведчуку

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Марієнко Андрій / УНІАН

У Кремлі повідомили, що один із лідерів ОПзЖ Віктор Медведчук після оголошення підозри не звертався до Росії по допомогу.

Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, пише РБК.

«Ми не збираємося втручатися в ці процеси, <...> ми хотіли б переконатися, що за цим переслідуванням немає бажання позбутися політичних конкурентів», — зазначив він.

За словами Пєскова, Росія навряд чи зможе надати Медведчуку якусь допомогу в цьому питанні. Щодо політичного притулку той до РФ не звертався.

«Він не звертався, наскільки я знаю, по допомогу, і навряд чи ми можемо надати йому якусь допомогу на тлі переслідування, яке нині має місце», — підкреслив Пєсков.