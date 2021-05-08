СБУ розпочала кримінальне провадження за фактом зникнення в Молдові екссудді Чауса

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Мусиенко Владислав / УНИАН

Служба безпеки України порушила кримінальне провадження за фактом зникнення в Молдові українського колишнього судді Миколи Чауса.

Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на адвоката екссудді Олександра Вишневого.

«Зі мною консультується мати Миколи Чауса, яку сьогодні допитували працівники СБУ, і я спілкувався із слідчим. Але що стосується статей, інформації поки немає. Буду знати трохи пізніше», — розповів він, додавши, що заяву в СБУ подали ще 12 квітня, але провадження розпочали тільки зараз.

Видання «Українська правда» з посиланням на СБУ повідомило, що розслідування ведеться за статтями 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення) і 332 (незаконне переправлення осіб через держкордон).

Напередодні дружина Чауса звернулася із заявою до президента Володимира Зеленського. Вона просила лідера держави втрутитися в пошуки її чоловіка.