ТКГ щодо Донбасу запланувала на тижні два засідання. Що обговорять?

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

На цьому тижні мають відбутися два засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання на Донбасі.

Як повідомляє українська делегація в ТКГ, у вівторок, 27 квітня, пройдуть відеоконференції робочих підгруп, а в середу, 28 квітня, — спільне засідання.

Українська делегація винесе питання порушення режиму припинення вогню бойовиками і російськими силами, гарантування безпеки в зоні конфлікту та дотримання режиму припинення вогню.

Також у планах — обговорити відновлення роботи КПВВ і відкриття нових у пунктах Золоте і Щастя, обмін утримуваними особами і повний доступ міжнародних організацій.

Крім того, буде продовжена розробка плану спільних кроків, реалізація Мінських угод і підсумків Паризького саміту, також обговорюватимуть відновлення соціально-економічних звʼязків через лінію розмежування.

«Наразі продовжуються консультації на рівні політичних радників «нормандської четвірки», мета яких — повернутися до суворого дотримання сторонами повного та всеосяжного режиму припинення вогню», — зазначили в делегації.